Verhandlungen in drei Ländern Klappt die Koalition mit dem BSW – oder lässt Wagenknecht sie platzen?

In den Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung des BSW in Brandenburg, Sachsen und Thüringen geht es voran – und doch sind noch einige Fragen offen. Wo die Gespräche in den Ländern stehen und wo es knirschen könnte: ein Überblick.