Im Bereich der Stadteinfahrt aus Richtung Ludwigsburg kommend, unweit der Porsche-Kreuzung, werden Straße, Fuß- und Radweg saniert. Umleitungen werden ausgeschildert.

Andreas Hennings 17.07.2024 - 16:25 Uhr

Die B 27 in Bietigheim Bissingen wird unweit der Porsche-Kreuzung saniert – und zwar zwischen den Knotenpunkten mit der Berliner Straße und der Industriestraße. Das teilt das Regierungspräsidium mit. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 29. Juli – die ersten Vorbereitungen für die Umleitungen werden bereits Mitte kommender Woche beginnen. Der erste Bauabschnitt an der B 27 soll bis Ende August abgeschlossen werden, der zweite, auch an der B 27, bis 22. September.