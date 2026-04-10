In Bietigheim-Bissingen Direkt neben der B27-Baustelle – Fabrikhalle ist nun Feuerwache
Die Bietigheimer Feuerwehr (Kreis Ludwigsburg) erhält eine neue Feuerwache am alten Standort. So sieht der Interimsstandort in einer ehemaligen Fabrikhalle aus.
Die Bietigheimer Feuerwehr (Kreis Ludwigsburg) erhält eine neue Feuerwache am alten Standort. So sieht der Interimsstandort in einer ehemaligen Fabrikhalle aus.
Vor Kurzem hat die Bietigheimer Feuerwehr ihre neue Interimswache direkt an der B27-Baustelle bezogen. Vergangenes Wochenende zogen die Ehrenamtlichen mit ihren Fahrzeugen und der Ausrüstung vom bisherigen Standort in der Mühlwiesenstraße direkt an die Stuttgarter Straße in eine ehemals von DLW und Valeo genutzte Halle.