In Böblingen Regenbogenflagge gehisst
Auf dem Böblinger Marktplatz wurde am Mittwoch mit der Regenbogenflagge ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt gesetzt.
Auf dem Böblinger Marktplatz wurde am Mittwoch mit der Regenbogenflagge ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt gesetzt.
Am Mittwochmittag wurde am Böblinger Marktplatz die Regenbogenflagge gehisst. Die Aktion findet seit mehreren Jahren im Juni – dem sogenannten Pride Monat – statt, in dem weltweit für die Rechte von queeren Menschen demonstriert wird.