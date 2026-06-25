In Böblingen: Regenbogenflagge gehisst

Am Mittwochmittag wurde am Böblinger Marktplatz die Regenbogenflagge gehisst. Die Aktion findet seit mehreren Jahren im Juni – dem sogenannten Pride Monat – statt, in dem weltweit für die Rechte von queeren Menschen demonstriert wird.

„Mit dem Hissen der Regenbogenflagge setzen wir ein klares Zeichen für Freiheit, sodass alle ihr Leben selbstbestimmt führen können“, sagte Oberbürgermeister Stefan Belz bei der Veranstaltung vor dem Böblinger Rathaus. Die Flagge stehe für eine vielfältige, bunte und weltoffene Stadt.

Die Aktion der Stadt wurde vom Böblinger Jugendgemeinderat unterstützt, der für Verpflegung gesorgt hatte, sowie vom Arbeitskreis Queer. Auch politische Vertreterinnen und Vertreter von CDU, SPD und Linken, Grünen und Freien Wählern richteten Worte an die Anwesenden. „Wir müssen Position beziehen“, sagte Harald Link (CDU) und plädierte für eine von Respekt getragene Gesellschaft. Die Flagge sei ein Symbol, dass jeder in Böblingen sicher leben kann, sagte Dorothea Bauer (Grüne). Gabriel Althaus absolviert aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr im Casa Nostra und richtete ebenfalls eindringliche Worte an die Anwesenden: „Solche Zeichen für queere Akzeptanz sind wichtig.“

Die Regenbogenflagge wird in Böblingen seit 2020 gehisst. In den vergangenen Jahren wurde die Flagge auch an der Alba-Brücke gehisst.