Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Böblinger Panzerstraße werden zwei Beteiligte leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 60 000 Euro.

Martin Dudenhöffer 04.03.2026 - 13:18 Uhr

﻿Ein Autounfall am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Panzerstraße in Böblingen hat einen hohen Sachschaden von 60 000 Euro und zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, bog ein 20 Jahre alter Mercedes-E-Klasse-Fahrer von der Bunsenstraße nach rechts in die Panzerstraße ein. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Weil er vermutlich versuchte, gegenzulenken, krachte die E-Klasse in auf der Panzerstraße entgegenkommenden VW und einen Mercedes. Durch die Kollision erlitt die 17 Jahre alte Fahrerin des VW und ihr Beifahrer leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-jährige Fahrerin des ebenfalls getroffenen Mercedes blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt – ebenso der E-Klasse-Fahrer. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.