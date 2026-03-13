Ermittler sehen in ihm eine Schlüsselfigur des Kokainhandels in Südamerika. Sebastián Marset wird zudem mit großen Kokainlieferungen nach Europa in Verbindung gebracht.
13.03.2026 - 17:44 Uhr
Santa Cruz de la Sierra - Einer der meistgesuchten Drogenhändler Südamerikas ist in Bolivien festgenommen und anschließend in Richtung USA ausgeflogen worden. "Einer der Drogenhändler und Kriminellen, der zu den vier größten des Kontinents zählt, ist gefasst worden", teilte Boliviens Präsident Rodrigo Paz Pereira mit. Es handele sich um ein historisches Ereignis von großer Tragweite, dessen volle Bedeutung sich erst mit der Zeit erschließen werde.