Beim hochrangigen russisch-amerikanischen Treffen in Saudi-Arabien soll die Ukraine nicht mit am Tisch sitzen. Deren Präsident reist zeitgleich zu Gesprächen in die Nahost-Region.

red/dpa 17.02.2025 - 13:17 Uhr

Parallel zum Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Saudi-Arabien ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls an den Golf gereist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) traf er Präsident Mohammed bin Sajid, wie die Staatsagentur WAM berichtete. Mohammed sagte demnach in Abu Dhabi, die Emirate bemühten sich um eine friedliche Lösung des „Konflikts in der Ukraine“, ohne Angreifer Russland in der Passage direkt zu erwähnen.