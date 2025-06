Einbruch in Kiosk in Stuttgart-West – Polizei bittet um Hinweise

In einem Kiosk an der Bebelstraße in Stuttgart-West sind am Montag mehrere Wertgegenstände gestohlen worden. Dem Täter gelang daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

nre 11.06.2025 - 11:37 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend in einen Kiosk in Stuttgart-West eingebrochen und hat Bargeld, Tabakwaren, Uhren sowie Handys entwendet. Nach Angaben der Polizei verschaffte er sich gegen 23.15 Uhr über ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Zugang zur Hintertür des Ladens in der Bebelstraße und brach diese auf.