Ein Fahrer eines Busses mit etwa 30 Fahrgästen an Bord verliert an einer Autobahn-Ausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz.
29.08.2025 - 14:57 Uhr
Weiden in der Oberpfalz - Ein Bus mit etwa 30 Menschen an Bord ist an einer Autobahnausfahrt durch eine Lärmschutzwand gebrochen. Bei dem Unfall an der Autobahn 93 bei Weiden in der Oberpfalz seien drei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die übrigen Fahrgäste erlitten demnach "zumeist leichtere Prellungen oder standen unter Schock".