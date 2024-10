In der Regel krank

Im Fokus des Schmerzkongresses in Mannheim steht auch die Therapie von Endometriose-Patientinnen. Wie das Leiden gelindert werden kann und welche Maßnahmen greifen, erklärt der Kongresspräsident Joachim Erlenwein

Regine Warth 14.10.2024 - 19:02 Uhr

Das Leitsymptom der Endometriose ist der Schmerz – ob während der Periode oder auch in den Zeiten dazwischen. Doch gerade hier herrscht noch eine große Versorgungsnot, beklagen Schmerzmediziner wie Joachim Erlenwein, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen: „Das Schmerzverständnis bei vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist oft unzureichend.“ Wie Frauen mit Endometriose besser therapiert werden können, soll daher eines der Hauptthemen des Schmerzkongresses sein, den Erlenwein als Präsident am 16. Oktober eröffnet.