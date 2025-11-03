Reparieren statt wegwerfen: Unter diesem Motto tüfteln die Ehrenamtlichen im Leonberger Repaircafé seit zehn Jahren. Der Geburtstag ist das Motto des diesjährigen Agendafests.
03.11.2025 - 09:40 Uhr
Die Lokale Agenda Leonberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Agendafest 2025 ein: am Donnerstag, 6. November, um 19 Uhr in die Leonberger Steinturnhalle. Das diesjährige Fest steht im Zeichen des Agenda-Jahresthemas „Repaircafé – 10 Jahre Nachhaltigkeit“ und bietet ein abwechslungsreiches Programm rund um gelebten Umweltschutz, Engagement und Gemeinschaft. Seit zehn Jahren bietet das Repaircafé jeden Monat im Bürgerzentrum die Möglichkeit, kaputte Dinge gemeinsam zu reparieren, anstatt sie zu entsorgen.