Reparieren statt wegwerfen: Unter diesem Motto tüfteln die Ehrenamtlichen im Leonberger Repaircafé seit zehn Jahren. Der Geburtstag ist das Motto des diesjährigen Agendafests.

Die Lokale Agenda Leonberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Agendafest 2025 ein: am Donnerstag, 6. November, um 19 Uhr in die Leonberger Steinturnhalle. Das diesjährige Fest steht im Zeichen des Agenda-Jahresthemas „Repaircafé – 10 Jahre Nachhaltigkeit“ und bietet ein abwechslungsreiches Programm rund um gelebten Umweltschutz, Engagement und Gemeinschaft. Seit zehn Jahren bietet das Repaircafé jeden Monat im Bürgerzentrum die Möglichkeit, kaputte Dinge gemeinsam zu reparieren, anstatt sie zu entsorgen.

Zehn Jahre Repaircafé: Infos gibt’s auch von der Abfallwirtschaft Böblingen Zum Auftakt erwartet die Gäste eine Tanzvorführung der Siesta Dancers, bevor Maria Zundel, Sprecherin der Lokalen Agenda Leonberg, und Oberbürgermeister Martin Georg Cohn die Gäste begrüßen.

Unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen – Ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft?“ spricht Heike Roscher von der Abfallwirtschaft Böblingen über die Bedeutung des Reparierens im Kontext nachhaltigen Wirtschaftens.

Im Anschluss gibt Werner Stocker vom Repaircafé Leonberg Einblicke in die praktische Arbeit und in Motivation der ehrenamtlichen Reparateurinnen und Reparateure. Rüdiger Beising, stellvertretender Sprecher der Lokalen Agenda Leonberg, stellt anschließend die Aktivitäten und Projekte der Agenda vor – von Umwelt- und Klimaschutz über soziale Themen bis hin zu nachhaltiger Stadtentwicklung.

Das Agendafest zum Repaircafé-Geburtstag ist öffentlich

Das Agendafest ist öffentlich, der Eintritt ist frei, und eine Anmeldung nicht erforderlich. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler der Pestalozzischule sorgen für Snacks und Getränke.