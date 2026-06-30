Bei der Veranstaltung am 2. Juli stehen außerdem queeres Leben und Infos zu sexuell übertragbaren Infektionen im Mittelpunkt.
Der Jugendgemeinderat, das Queer Café, Connect und das Gesundheitsamt des Landkreises laden auf Donnerstag, 2. Juli, von 16 bis 20 Uhr zu einer anonymen und kostenfreien HIV- und Syphilis-Schnelltest-Aktion in die Villa BarRock, Pflugfelder Straße 5, in Ludwigsburg ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Neben der Förderung sexueller Gesundheit stehen queeres Leben sowie geschlechtliche Vielfalt im Mittelpunkt der Veranstaltung. Von 17 bis 18 Uhr findet ein Infoangebot zu sexuell übertragbaren Infektionen sowie zu Themen rund um queere Identitäten und geschlechtliche Vielfalt statt.
Ein besonderer Programmpunkt sind die Einblicke von Nick Gemmecke. Der 32-Jährige erkannte kurz vor seinem Abitur, dass er transgender ist. Seit mehr als zehn Jahren befindet er sich in geschlechtsangleichender Hormonbehandlung. Er berichtet von seinem Weg, den Herausforderungen sowie Erfahrungen und steht für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus lädt ein Kreativangebot zum Gestalten von Armbändern ein und bietet die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.