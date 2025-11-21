Ausgerechnet kurz vor dem Advent ruft Mondelez bestimmte Milka-Schokoladentafeln zurück. Im schlimmsten Fall sind innere Verletzungen möglich.
21.11.2025 - 09:14 Uhr
In der Vorweihnachtszeit steigt bei vielen die Lust auf Süßes – besonders Schokolade erfreut sich in den kalten Wintermonaten großer Beliebtheit. Ob als kleiner Genuss für zwischendurch, als Zutat für Weihnachtsplätzchen oder als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – Schokoladenprodukte gehören für viele Menschen zum Advent einfach dazu.