Innerhalb einer Nacht werden im Kreis Ludwigsburg gleich drei teure Autos gestohlen. Die Diebe haben es dabei auf dieselbe bayrische Marke abgesehen.

Ulrike Otto 03.03.2025 - 13:37 Uhr

Haben es Diebe gezielt auf teure Autos im Kreis Ludwigsburg abgesehen? Das Polizeipräsidium meldet gleich drei Diebstähle innerhalb einer Nacht. Bereits am Freitag berichteten die Beamten von in der Nacht auf Freitag gestohlenen Autos in Tamm und Erligheim. Am Montag folgt nun eine Meldung zu einem weiteren Diebstahl in der derselben Nacht im Ditzinger Ortsteil Heimerdingen.