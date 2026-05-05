Nach der bisherigen Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass sich ein oder mehrere Täter zwischen Freitag und Sonntag Zutritt zu dem Haus verschafften. Dort griffen sie den Rentner an, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen nach Zeugen.