Geschwister entdeckten ihren toten 93-jährigen Vater in seinem Einfamilienhaus. Die Polizei hat Hinweise auf massive Gewalteinwirkung sowie Diebstahl - und sucht Zeugen.
05.05.2026 - 15:24 Uhr
Ein 93-jähriger Mann ist in Köln mutmaßlich getötet und beraubt geworden. Die 60-jährige Tochter und der 65-jährige Sohn fanden den Mann am Sonntagnachmittag im Stadtteil Neubrück leblos in seinem Einfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Obduktion bestätigte inzwischen, dass der Mann infolge massiver Gewalteinwirkung gestorben ist.