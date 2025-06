In eigener Sache

Die Neue Pressegesellschaft in Ulm darf die Regionalzeitungen der Medienholding Süd übernehmen, zu denen die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten gehören.

red 30.06.2025 - 16:00 Uhr

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme aller Anteile an der Medienholding Süd durch die Neue Pressegesellschaft (NPG) in Ulm freigegeben. Die Medienholding Süd ist derzeit Teil der Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) und verlegt regionale Tageszeitungen in Baden-Württemberg, insbesondere die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten sowie den Schwarzwälder Boten. Die NPG gibt neben der Südwest Presse auch die Märkische Oderzeitung (Frankfurt/Oder) und die Lausitzer Rundschau (Cottbus) heraus.