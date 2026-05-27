Ein 23-Jähriger soll in einen Imbiss in Reichenbach im Kreis Esslingen eingebrochen sein. Der Mann wurde mithilfe aufmerksamer Zeugen geschnappt.
27.05.2026 - 15:30 Uhr
Er soll sich gewaltsam zu einem Imbiss in Reichenbach Zutritt verschafft und die Kasse geplündert haben – und wurde dabei in flagranti ertappt. Gegen einen 23-Jährigen wird wegen des „Verdachts des bewaffneten, besonders schweren Falls des Diebstahls“ ermittelt. Das geben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Den Behörden ist er den weiteren Angaben zufolge bereits bekannt.