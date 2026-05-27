Ein 23-Jähriger soll in einen Imbiss in Reichenbach im Kreis Esslingen eingebrochen sein. Der Mann wurde mithilfe aufmerksamer Zeugen geschnappt.

Er soll sich gewaltsam zu einem Imbiss in Reichenbach Zutritt verschafft und die Kasse geplündert haben – und wurde dabei in flagranti ertappt. Gegen einen 23-Jährigen wird wegen des „Verdachts des bewaffneten, besonders schweren Falls des Diebstahls“ ermittelt. Das geben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Den Behörden ist er den weiteren Angaben zufolge bereits bekannt.

Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Er sei nach dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen festgenommen worden.

Demnach war die Polizei gegen 1.40 Uhr von Zeugen alarmiert worden, die einen Mann beim Einbruch in eine Schnellgaststätte in der Bahnhofstraße beobachtet hatten. „Sie sprachen den Mann an und konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Einbruch in Reichenbach: Verdächtiger trägt Messer bei sich

Den weiteren Angaben zufolge fanden die Beamten bei dem Verdächtigen „nicht nur das mutmaßliche Diebesgut, sondern auch ein zugriffsbereit mitgeführtes Messer“.

Der Mann sei einschlägig polizeibekannt und vorbestraft. Laut Mitteilung wurde er am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. „Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.“