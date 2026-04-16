Ein Mann aus Bayern hat in einem für 15 Euro gekauften Tresor überraschend einen Goldschatz gefunden. In einem Geheimfach entdeckte er einen Goldbarren. Was passiert nun?

red/AFP 16.04.2026 - 10:23 Uhr

Ein Mann aus Bayern hat in einem gekauften Tresor überraschend einen Goldschatz gefunden. In einem Geheimfach entdeckte er in dem am Mittwoch erworbenen alten Safe einen Goldbarren, wie die Polizei in oberbayerischen Trostberg am Donnerstag berichtete. Für den Tresor bezahlte er nur 15 Euro – der 250 Gramm schwere Goldbarren hat demnach einen aktuellen Wert von rund 32.000 Euro.