Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mehr als 50 von der Ukraine gestartete Drohnen abgewehrt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, zerstörten die russischen Flugabwehrsysteme in der Nacht zu Mittwoch 54 ukrainische Drohnen. Allein 27 von ihnen wurden demnach über der Grenzregion Kursk abgeschossen, wo Kiew Anfang August eine überraschende Offensive gestartet hatte.

Zudem hätten die Luftabwehrsysteme 17 Drohnen in der grenznahen Region Brjansk, sieben in der Region Smolensk, drei in der Region Belgorod und eine in der Region Orjol abgeschossen. Der Regionalgouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, meldete im Onlinedienst Telegram vier Verletzte nach einem Drohnenangriff.

Eine weitere ukrainische Drohne stürzte nach russischen Behördenangaben in Toropets in der nordwestlich von Moskau gelegenen Region Twer ab. Dadurch wurde laut Regionalgouverneur Igor Rudenja ein Brand ausgelöst. Die Situation sei unter Kontrolle, erklärte Rudenja auf Telegram. Aus Sicherheitsgründen sei jedoch „eine teilweise Evakuierung der Bewohner“ angeordnet worden. Russischen Medienberichten zufolge brach das Feuer in einem Munitionslager aus.

Moskau meldet fast täglich die Zerstörung ukrainischer Drohnen. Kiew zufolge sind die Drohnenangriffe eine Reaktion auf die andauernden russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte.