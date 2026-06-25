Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein vollbesetzter Wagen am Mittwochabend in Gronau (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwoch um 21.35 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Mit im Auto saßen drei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren. Wie die Polizei weiter mitteilt wurden alle vier Personen verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahranfänger war mit einem Opel in einem Wohngebiet in Gronau in Richtung des dortigen Kreisverkehres in Richtung Oberstenfeld unterwegs. In der Straße Im Kleinfeldle kam er in einer Linkskurve kurz vor dem Kreisverkehr rechts von der Straße ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte mit einem Baum.

Zeugen beschreiben Raserei

Gegen den Fahrer ermittelt das Polizeirevier in Marbach wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugenangaben zufolge soll der 18-Jährige bereits zuvor mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, weshalb die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Autos sowie des Mobiltelefons und Führerscheins des 18-Jährigen anordnete.

Zeugen, die insbesondere zur Fahrweise des 18-Jährigen vor dem Unfall Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter 07144/9000 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.