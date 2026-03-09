Während zwei Autos an einer Ampel stehen unterhalten sich Fahrer und Fahrerin. Als das Licht auf Grün umspringt, geben die beiden Autos Vollgas und liefern sich ein Rennen.

dpa/lsw 09.03.2026 - 16:00 Uhr

Ein Autorennen haben sich zwei junge Menschen durch Heilbronn geliefert. Dabei soll eine 24 Jahre alte Autofahrerin auch auf die Straßenbahngleise und über eine rote Ampel gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor stand die junge Autofahrerin neben dem Wagen eines 19-Jährigen an einer Ampel und unterhielten sich kurz. Als die Lichter auf Grün umsprangen, gaben die beiden am Sonntag Vollgas und rasten durch die Stadt.