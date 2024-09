Das Hundeschwimmen lockt in diesem Jahr mit Fotografen und Rahmenprogramm

In Hoheneck sind die Hunde los

Zum zehnten Mal findet am 3. Oktober das Hundeschwimmen im Freibad Hoheneck (Kreis Ludwigsburg) statt. Kostenlose Hundehandtücher, verschiedene Händler und ein Hundefotograf sollen den Saisonabschluss abrunden.

Nicole Töppke 30.09.2024 - 14:58 Uhr

Am 30. September geht die Freibadsaison in Hoheneck zu Ende. Der allerletzte Sprung ins Wasser ist den Vierbeinern vorbehalten: Bei der zehnten Jubiläumsausgabe des Hundeschwimmens am Donnerstag, 3. Oktober, dürfen sie sich für einen guten Zweck im kühlen Nass austoben – und zwar von 10 Uhr bis 17 Uhr.