In Italien

dpa 17.07.2025 - 20:34 Uhr

Porto Sant’Elpidio - Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist nach Angaben der italienischen Feuerwehr bei einem Sprung mit dem Gleitschirm ums Leben gekommen. Der für einen Sprung aus der Stratosphäre bekannte Baumgartner (56) stürzte in den Swimmingpool einer Unterkunft an der Adria-Küste, wie die Feuerwehr und das Außenministerium in Wien unter Berufung auf italienische Behörden der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.