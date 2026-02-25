Ein von seiner Mutter verstoßenes Affenbaby ist zum Publikumsliebling in Japan aufgestiegen: Der kleine Punch wurde zur Internet-Berühmtheit, als Mutterersatz dient ihm ein Plüschaffe.

Ein von seiner Mutter verstoßenes Affenbaby ist zum Publikumsliebling in Japan aufgestiegen: Mehr als hundert Besucher versammelten sich am Freitag am Affengehege des Ichikawa-Zoos nahe der Hauptstadt Tokio, um das sechs Monate alte Makakenbaby Punch zu sehen. Der kleine Affe ist zur Internet-Berühmtheit aufgestiegen, seitdem Bilder von ihm viral gingen, auf denen er einen Plüschaffen als Mutterersatz mit sich herumschleppt.

Makakenbabys klammern sich an ihre Mütter, um sich sicher zu fühlen und ihre Muskeln aufzubauen. Medienberichten zufolge zeigte Punchs Mutter nach dessen Geburt im Juli jedoch keinerlei Interesse an ihrem Jungen. Der Zoo von Ichikawa suchte daher nach einer Alternative, an der sich der kleine Makake festklammern kann - und bot Punch ein Orang-Utan-Kuscheltier an. „Er konnte es leicht greifen“, sagte ein Tierpfleger dem Sender Fuji TV. „Vielleicht hat ihm auch gefallen, dass es wie ein Affe aussieht.“

Der kleine Affe nimmt das Spielzeug mit auf einen Felsen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Drama um Affenbaby sorgte für Mitgefühl im Netz

Das Drama um Punch löste im Internet Mitgefühl aus und brachte ihm eine treue Fangemeinde ein, die unter dem Hashtag #HangInTherePunch (etwa: Lass dich nicht unterkriegen, Punch!) regelmäßig Updates über den Affen postet.

Inzwischen macht das verstoßene Affenkind Fortschritte: Nach Angaben seiner Tierpfleger integriert Punch sich allmählich in die Makaken-Herde des Zoos, indem er „andere spielerisch stupst und dafür gescholten wird“.