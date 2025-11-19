Von einer Rattenplage in einem Karlsruher Polizeirevier hatte die FDP gesprochen – und Innenminister Strobl aufgefordert, die Sache zu prüfen. Jetzt wehrt sich das Ministerium.
19.11.2025 - 11:56 Uhr
Von einer „Rattenplage“ und einem „Befall“ war die Rede, gar vom „Ratten-Alarm bei der Karlsruher Polizei“ sprach der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung und wandte sich mit seiner Beschwerde direkt an den obersten Verantwortlichen für die Polizei in Baden-Württemberg: an Innenminister Thomas Strobl (CDU).