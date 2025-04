In der indischen Unruheregion Kaschmir haben mutmaßliche Extremisten zahlreiche Touristen unter Beschuss genommen. Die Situation war zunächst unübersichtlich. Es habe bei dem Angriff mindestens einen Toten und sechs Verletzte gegeben, berichtete der indische Sender NDTV. Andere einheimische Medien sprachen davon, dass wahrscheinlich zahlreiche Menschen getötet worden seien. Die Zahl der Todesopfer sei noch unklar, schrieb der Regierungschef des Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir, Omar Abdullah, auf der Plattform X.

Sanitäter tragen einen verwundeten Touristen auf einer Bahre in ein Krankenhaus. Foto: dpa/AP/Dar Yasin

Indiens Innenminister Amit Shah sprach von einem terroristischen Angriff. Namen nannte er nicht. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Nachmittag (Ortszeit) in einem beliebten Ausflugsgebiet in der Nähe der Stadt Pahalgam. Im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs verfolgen extremistische Gruppen das Ziel, Indiens Souveränität über die Region zu bekämpfen.