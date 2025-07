In Kehl

Ein Mann springt von einer Fußgängerbrücke in Kehl in den Rhein. Sein Badetrip endet tödlich. Einige Tage später gibt es neue Erkenntnisse.

red/dpa 10.07.2025 - 21:43 Uhr

Nach dem tödlichen Badeunfall am vergangenen Wochenende im Rhein in Kehl haben die Ermittler neue Erkenntnisse: Es gebe Hinweise darauf, dass der verunglückte Mann beim Schwimmen von einem zu Tal fahrenden Schiff erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zum genauen Hergang dauern an.