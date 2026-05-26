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  6. Nach Vandalismus – Neue Lurchi-Figur lässt auf sich warten

In Kornwestheim Nach Vandalismus – Neue Lurchi-Figur lässt auf sich warten

In Kornwestheim: Nach Vandalismus – Neue Lurchi-Figur lässt auf sich warten
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Momentan sitzt kein Lurchi am Kornwestheimer Stadtparksee. Bis sich das ändert, dauert es noch eine Weile. Foto: Werner Kuhnle

Für 25.000 Euro lässt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine neue Lurchi-Figur anfertigen. Die Fertigstellung verzögert sich. Wann die Enthüllung nun geplant ist.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Schlechte Nachrichten für alle Lurchi-Fans in Kornwestheim. Bis die neue Figur am Stadtparksee errichtet wird, dauert es wohl noch einige Monate.

 

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage verrät, soll die Lurchi-Figur nach den Sommerferien ihren Platz am Ufer des Salamander-Stadtparks einnehmen.

„Einen konkreten Termin hierfür wird die Stadtverwaltung zunächst mit dem Gemeinderat abstimmen und anschließend auch die Öffentlichkeit darüber informieren“, sagt Pressesprecherin Sandra Schuon. Bevor die Figur montiert werden könne, seien einige vorbereitende Maßnahmen erforderlich, darunter insbesondere die Herstellung des neuen Fundaments.

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Am Kornwestheimer Stadtparksee soll bald eine Lurchi-Bronze sitzen, nachdem die Kunststoffvariante im Winter beschädigt wurde. Eine Abfuhr erhielten dagegen die Pläne für Lurchi-Ampeln.

Zur Erinnerung: Mitte Dezember 2024 wurde eine gelb-schwarze Lurchi-Figur mit Hut am neugestalteten Ufer des Kornwestheimer Stadtparksees der Öffentlichkeit präsentiert. Kurz nach der Enthüllung der Figur wurde sie allerdings Opfer von Vandalismus und aus der Verankerung gerissen. Der öffentliche Aufschrei in der Stadt war groß.

Erste Lurchi-Figur repariert

Also wurde beschlossen, eine neue, besser gegen Vandalismus geschützte Figur aus Bronze für 25.000 Euro anfertigen zu lassen. Die bisherige Lurchi-Figur aus Kunststoff wurde restauriert und kann nun kostenlos für Events oder als Hingucker von der Stadt ausgeliehen werden.

Die alte Lurchi-Figur kann von Kornwestheimern wie hier von Jens Bartmann gemietet werden. Die neue soll besser gegen Vandalismus geschützt sein. Foto: Simon Granville

Der neue Lurchi lässt aber lange auf sich warten: „Die Lurchi-Figur ist fertig, jetzt fehlt nur noch die Farbe“, erklärte Stadtsprecherin Lisa Herfurth noch zum Jahreswechsel 2025/26. Damals rechnete man im Rathaus damit, den neuen Lurchi noch im ersten Quartal präsentieren zu können.

Neuer Lurchi ist komplexer

Das klappte nun nicht. Die Stadtverwaltung hatte mit der Haushaltssperre bedingt durch fehlende Millionen an Steuereinnahmen auch andere Probleme. Vergessen ist der Lurchi aber nicht. Die neue Figur sei in ihrer Herstellung wesentlich komplexer als die ursprüngliche, heißt es zur Verzögerung aus dem Rathaus.

Es musste zunächst eine Negativform hergestellt werden, anschließend war mit einer Gießerei eine weitere Firma beteiligt, die die einzelnen Formteile goss. Diese Teile mussten anschließend wieder aufwändig zusammengesetzt und letztlich bemalt werden, sodass der Lurchi wieder in seiner gewohnten Farbgebung erstrahlen kann.

„Da der Fachbereich mit den vorbereitenden Maßnahmen nun in die Sommerferien rutschen würde und es der Wunsch der Stadtverwaltung ist, den Lurchi nicht in der Urlaubszeit erneut anzubringen, wird nach einem Termin nach den Ferien gesucht“, sagt Sprecherin Schuon.

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