In Kornwestheim Nach Vandalismus – Neue Lurchi-Figur lässt auf sich warten
Für 25.000 Euro lässt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine neue Lurchi-Figur anfertigen. Die Fertigstellung verzögert sich. Wann die Enthüllung nun geplant ist.
Für 25.000 Euro lässt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine neue Lurchi-Figur anfertigen. Die Fertigstellung verzögert sich. Wann die Enthüllung nun geplant ist.
Schlechte Nachrichten für alle Lurchi-Fans in Kornwestheim. Bis die neue Figur am Stadtparksee errichtet wird, dauert es wohl noch einige Monate.