Verschiedene Vereine engagieren sich und holen alte Christbäume direkt vor der Haustür ab. Wer spenden will, kann das auch per Überweisung tun.
01.01.2026 - 19:00 Uhr
Weihnachten ist vorbei, aber der Christbaum steht noch immer im Haus und nadelt? Bald gibt es Gelegenheit, den ausgedienten Baum loszuwerden: Am Samstag, den 10. Januar, engagieren sich verschiedene Leonberger Vereine und sammeln die Christbäume ein. Direkt vor der Haustür können die Bäume abgelegt werden – sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten bis spätestens 8.30 Uhr. Die Vereine holen sie dann im Lauf des Vormittags ab.