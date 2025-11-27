Beim „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck gibt es neben Keramik und Schmuck auch Holzkunst, Papeterie und mehr.

Andreas Hennings 27.11.2025 - 19:30 Uhr

Zum vierten Mal lädt der alternative Adventsmarkt „Adventsgedöns“ am Samstag, 29. November, von 15 bis 21 Uhr in Ludwigsburg zum vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis ein. Er findet diesmal nicht im Franck-Areal, sondern im Töpferstudio „Frau Simka“, Wilhelm-Nagel-Straße 61, in Hoheneck statt und bietet auch Einblicke in das Arbeiten an der Töpferscheibe.