Das Schuh-Geschäft in dem Einkaufszentrum in Ludwigsburg wird umgebaut. Der Termin der Wiedereröffnung steht bereits fest.
07.01.2026 - 18:00 Uhr
Die Deichmann-Filiale im Marstall in Ludwigsburg wird modernisiert. Um den Umbau der Schuh-Verkaufsfläche umzusetzen, bleibt der Laden für knapp zwei Monate geschlossen: Letzter Verkaufstag vor der Pause ist der Samstag, 10. Januar. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wird der Deichmann am 6. März wieder seine Türen öffnen. Das teilt Centermanagerin Meltem Boyraz mit.