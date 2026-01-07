Das Schuh-Geschäft in dem Einkaufszentrum in Ludwigsburg wird umgebaut. Der Termin der Wiedereröffnung steht bereits fest.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Die Deichmann-Filiale im Marstall in Ludwigsburg wird modernisiert. Um den Umbau der Schuh-Verkaufsfläche umzusetzen, bleibt der Laden für knapp zwei Monate geschlossen: Letzter Verkaufstag vor der Pause ist der Samstag, 10. Januar. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wird der Deichmann am 6. März wieder seine Türen öffnen. Das teilt Centermanagerin Meltem Boyraz mit.

 

Die Umbauarbeiten sollen laut Mitteilung dazu dienen, das Einkaufserlebnis für die Kunden „noch angenehmer und komfortabler“ zu gestalten.