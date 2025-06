In Ludwigsburg in Betrieb

Mehr als 1000 Flachkollektoren produzieren im Süden Ludwigsburgs klimaneutrale Wärme. Die Anlage wird immer wieder von Menschen beschädigt – die Zwischenbilanz ist aber positiv.

Andreas Hennings 26.06.2025 - 10:26 Uhr

Die größte Freiflächen-Solarthermieanlage in Baden-Württemberg, das sogenannte SolarHeatGrid der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in Ludwigsburg, ist inzwischen seit fünf Jahren in Betrieb. Die SWLB teilt nun mit, dass in dieser ersten Halbdekade knapp 29 Millionen Kilowattstunden klimaneutraler Wärme in das Ludwigsburger Fernwärme-Verbundnetz eingespeist worden sind.