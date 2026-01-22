Helga Schubert, die einst in der DDR lebte, schrieb auf besondere Weise von Widerstand und der Sehnsucht nach Freiheit. Dafür wird sie jetzt gewürdigt.
22.01.2026 - 15:15 Uhr
Die Schriftstellerin Helga Schubert wird am 8. November die diesjährige Schillerrede halten. Das gibt das Deutsche Literaturarchiv in Marbach bekannt. Dass die Wahl auf die 86-Jährige gefallen ist, wird in einer Mitteilung damit begründet, dass Schubert es als nüchterne Chronistin des ostdeutschen Alltags auf einzigartige Weise versteht, von Widerstand und der Sehnsucht nach Freiheit, von Macht und Ohnmacht zu erzählen.