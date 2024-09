Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin einen anderen Wagen. Durch den Zusammenstoß kommen auch eine unbeteiligte Radlerin und ihre Kinder zu Schaden.

red/dpa 23.09.2024 - 12:23 Uhr

Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen ist ein Auto in Niederbayern in eine Radler-Gruppe geschleudert. Eine Mutter und ihre neun und zwölf Jahre alten Kinder seien dabei verletzt worden, die Mutter schwer, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde demnach per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Kinder und drei Menschen in den beiden Autos wurden demnach leicht verletzt.