Diebin will Polizistin mit Bargeld bestechen

In Polizeiposten in Pfullendorf

Eine Frau soll etwas geklaut haben - und will mit Geld dafür sorgen, dass das Verfahren eingestellt wird. Aber das geht gründlich schief.

dpa/lsw 01.10.2024 - 16:12 Uhr

Eine mutmaßliche Diebin soll in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) versucht haben, eine Polizistin zu bestechen - und hat sich nun wegen einer zweiten Straftat zu verantworten. Die 66 Jahre alte Verdächtige soll Polizeiangaben zufolge am Freitag auf dem Pfullendorfer Polizeiposten gefragt haben, ob man eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen sie nicht „vergessen“ und die „Sache anders regeln“ könne. Sie soll der Beamtin einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag dafür in Aussicht gestellt haben.