Mann berührt 13-Jährige in Zug mehrfach am Gesäß – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter berührt am Samstag in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige angeblich mehrfach am Gesäß. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 31.03.2025 - 14:21 Uhr

Am Samstagmittag soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige mehrfach am Gesäß berührt haben.