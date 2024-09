Eine bislang unbekannte Frau wird von einem 38-Jährigen in einem Regionalzug von Crailsheim nach Stuttgart mehrfach begrapscht. Erst als ein Reisender einschreitet, lässt er von ihr ab. Die Polizei sucht nun nach der Geschädigten sowie nach Zeugen.

Ein 38 Jahre alter Mann soll eine bislang unbekannte Reisende in einem Regionalzug auf der Fahrt von Crailsheim nach Stuttgart begrapscht haben. Erst als ein weiterer Reisender einschritt, soll der Verdächtige von der Frau abgelassen haben. Die Bundespolizei sucht nun nach der unbekannten Frau sowie nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 38-Jährige gegen 19.50 Uhr in dem Regionalzug neben der Frau und soll ihr dabei an die Brust gefasst haben. Obwohl die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, hörte er nicht auf, sie zu begrapschen. Erst als ein weiterer Reisender einschritt und telefonisch die Polizei verständigte, ließ der 38-Jährige von der Reisenden ab. Anhand der Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte den Beschuldigten wenig später beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Die bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/87035-0 bei der Bundespolizei zu melden.