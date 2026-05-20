In Schönaich Spar-Kommission sorgt für Streit
Die kommunalen Finanzen lösen seit Monaten Zwist in Schönaich aus. Die Streitpunkte reichen von der Gemeinderatsetiquette bis zum Umgang mit der AfD.
Die kommunalen Finanzen lösen seit Monaten Zwist in Schönaich aus. Die Streitpunkte reichen von der Gemeinderatsetiquette bis zum Umgang mit der AfD.
Der Haushalt in Schönaich ist zwar mittlerweile beschlossene Sache, doch die kommunalen Finanzen sorgen immer noch für große Diskussionen im Schönaicher Gemeinderat. Dieses Mal ging es um die Haushaltskonsolidierungskommission (HHKK) – ein sperriger Begriff für eine Arbeitsgruppe, in der Gemeinderatsmitglieder Ideen sammeln sollen, wie die Gemeinde das Defizit von über vier Millionen Euro verringern kann. Über die Zusammensetzung der Kommission hat sich in den letzten Wochen allerdings ein Streit entbrannt.