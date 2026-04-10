Nach fast 40 Jahren verabschieden sich die Fantastischen Vier mit einer großen letzten Tournee. Viele Monate vor Tourstart gibt Smudo einen Einblick, was das Publikum erwartet.

Magdalena Henkel 10.04.2026 - 22:20 Uhr

Hip-Hop-Musiker Smudo (58) wünscht sich viele Emotionen bei der großen Abschiedstour mit den Fantastischen Vier. „Wir haben auf vielen Alben irgendein Abschiedslied drauf, weil wir uns immer schon damit beschäftigt hatten, mit dem Karriereende“, sagte er vor der Verleihung der Radio Regenbogen Awards im Europa-Park in Rust. „Wenn wir die alle geballt spielen - wir wollen, dass alle heulen.“