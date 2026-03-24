In Stuttgarter Galerien Wer wagt den wilden Tanz mit Hans Fähnle in der Galerie Sammlung Amann?
Wild, roh und authentisch – so stuft der Stuttgarter Sammler und Galerist Karl Amann das Werk von Hans Fähnle ein. Stimmt die Zuschreibung?
Wild, roh und authentisch – so stuft der Stuttgarter Sammler und Galerist Karl Amann das Werk von Hans Fähnle ein. Stimmt die Zuschreibung?
Ein Körper liegt horizontal, Pfähle durchbohren ihn von unten, ein starkes Seil um den Hals hält den gequälten Torso in der Horizontalen. „Tortur“ betitelt 1962 der Maler Hans Fähnle sein Schreckensszenario. Und doch kommt es leise daher, in gebrochenen Weiß-, Rosé- und Brauntönen. Was bringt einen Maler zu solcher Bildfindung?