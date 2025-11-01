Beim Abgang einer Lawine im Ortlergebirge werden zwei Gruppen erfasst. Drei Menschen sterben vor Ort. Nach zwei weiteren wird noch gesucht.
01.11.2025 - 20:15 Uhr
Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe im Ortlergebirge bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst. Zwei weitere Bergsteiger - ebenfalls Deutsche - würden noch vermisst, hieß es. Zum Alter und zur Herkunft gab es zunächst keine genaueren Angaben.