Ein 22-jähriger Deutscher ist in Tirol bei einer Bergtour tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war er wohl mehrere Meter über steiles Blockgelände abgestürzt.

red/AFP 15.07.2025 - 21:48 Uhr

In Tirol ist ein junger Deutscher bei einer Bergtour tödlich verunglückt. Der 22-Jährige sei am Samstag zu einer Tour auf die Kuchenspitze in St. Anton am Arlberg aufgebrochen, teilte die Tiroler Polizei am Dienstagabend mit. Nachdem er sein bei einem Senner abgestelltes Mountainbike nicht wie angekündigt abgeholt habe, sei eine Suche nach ihm eingeleitet worden. Daran beteiligten sich die Alpinpolizei mitsamt einem Hubschrauber sowie die Bergrettung.