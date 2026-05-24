Entgleiste Waggons, viele Tote: Ein fahrender Zug in der westpakistanischen Stadt Quetta wird offenbar Ziel eines Anschlags. Eine Separatistengruppe erklärt sich verantwortlich.
24.05.2026 - 10:38 Uhr
Islamabad - Eine heftigen Explosion hat einen Personenzug im Westen Pakistans erfasst und mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 100 wurden bei dem Zwischenfall in der Unruheprovinz Baluchistan verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade, die für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpft, erklärte sich für den Anschlag verantwortlich.