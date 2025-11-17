So viele Spitzen-Azubis wie noch nie: Zehn junge Menschen aus der Region sind bundesweit die besten in ihrem Beruf. Wir stellen Stuttgarts Super-Azubis vor.

Wenn in Hollywood ein zweiter Stern auf dem Walk of Fame dazukommt, ist das ein Ritterschlag. In Stuttgart schafft das nun eine Auszubildende aus der Region: Elsa Wenzel. Die junge Textil- und Modeschneiderin ist am Montagabend zum zweiten Mal von der IHK Region Stuttgart ausgezeichnet worden – und erhält ihren zweiten Stern auf dem „Walk of Fame“ vor dem IHK-Haus in der Jägerstraße. Schon im vergangenen Jahr wurde die Angestellte der Nürtinger Hauber Gruppe als Textil- und Modenäherin geehrt, jetzt erneut als bundesbeste Modeschneiderin.

Mit ihr zusammen stehen neun weitere Auszubildende aus der Region im Rampenlicht, die ihre Abschlussprüfung mit Spitzennoten abgelegt haben. Alle zehn sind in ihrem Beruf bundesweit die Nummer eins – so viele Bundesbeste aus der Region Stuttgart gab es nach Angaben der IHK noch nie. Das Berufe-Spektrum reicht dabei von Tierpflege und Oberflächenbeschichtung über Mechatronik und Karosseriebau bis hin zu IT, Versicherungen und Mode.

Traumnoten für Stuttgarter Auszubildende

Insgesamt 97 Auszubildende aus Stuttgart haben in diesem Jahr mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen. „Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Umso erfreulicher ist es, dass sich die Unternehmen in der Region auf junge, engagierte Auszubildende stützen können – sie sind ein echter Gewinn“, sagt Andrea Bosch, Leiterin Berufliche Bildung und Fachkräfte bei der IHK Region Stuttgart.

Der „Walk of Fame“ auf der Freifläche vor dem IHK-Haus in der Jägerstraße ist seit 2016 die Bühne für diese Spitzenleistungen. Jeder Stern steht für eine Bundessiegerin oder einen Bundessieger und ihren Ausbildungsbetrieb. Inzwischen pflastern 63 Sterne den Weg zur IHK. „Dass in diesem Jahr so viele Auszubildende aus der Region Stuttgart zu den Bundesbesten gehören, ist ein starkes Zeichen – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, betont IHK-Vizepräsident Thorsten Pilgrim.

Versicherungskaufmann ist der Beste

Besonders hervor sticht neben Elsa Wenzel ein junger Versicherungskaufmann: Louis Santelli, Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen bei der Allianz und Absolvent der Kaufmännischen Schule 1 Stuttgart. Er erreichte 99 von 100 möglichen Punkten in seiner Abschlussprüfung – und ist damit Kammersieger, Landesbester und Bundesbester zugleich.

Ebenso stark präsent sind die IT- und Technikberufe: Die Fachinformatiker Tim Philipp Hammermüller (Robert Bosch GmbH, it.schule Stuttgart), Arik Herbert (indasys connectivity GmbH, Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen) und Marvin Mann (Mercedes-Benz AG, it.schule Stuttgart) sowie Mechatronikerin Julia Binder (Robert Bosch Power Tools GmbH, Robert-Bosch-Schule Stuttgart) stehen für die gefragten MINT-Fachkräfte der Region.

Azubi-Stars auf Stuttgarter Sternenmeile

Dass Spitzenleistungen nicht nur in Hightech-Berufen vorkommen, zeigt Tierpfleger Shai-Jan Einselen von der Wilhelma (Bertha-von-Suttner-Schule Ettlingen). Aus dem Automobil- und Metallbereich kommen Karosseriebau- und Fahrzeugbaumechaniker Lou Bennet Wagner von Porsche (Robert-Bosch-Schule Stuttgart) und Oberflächenbeschichter Jonas Zeller von Aalberts Surface Technologies (Gewerbliche Berufsschule Schwäbisch Gmünd). Gemeinsam mit Elsa Wenzel und Louis Santelli bilden sie das diesjährige Star-Ensemble auf der Stuttgarter Sternenmeile.