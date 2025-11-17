So viele Spitzen-Azubis wie noch nie: Zehn junge Menschen aus der Region sind bundesweit die besten in ihrem Beruf. Wir stellen Stuttgarts Super-Azubis vor.
17.11.2025 - 19:14 Uhr
Wenn in Hollywood ein zweiter Stern auf dem Walk of Fame dazukommt, ist das ein Ritterschlag. In Stuttgart schafft das nun eine Auszubildende aus der Region: Elsa Wenzel. Die junge Textil- und Modeschneiderin ist am Montagabend zum zweiten Mal von der IHK Region Stuttgart ausgezeichnet worden – und erhält ihren zweiten Stern auf dem „Walk of Fame“ vor dem IHK-Haus in der Jägerstraße. Schon im vergangenen Jahr wurde die Angestellte der Nürtinger Hauber Gruppe als Textil- und Modenäherin geehrt, jetzt erneut als bundesbeste Modeschneiderin.