Insgesamt können sich die Leonbergerinnen und Leonberger jetzt acht Autos teilen. Carsharing funktioniert in der Stadt am besten per App.
22.12.2025 - 12:12 Uhr
Im Leonberger Stadtgebiet stehen ab sofort zwei neue Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung. Eines befindet sich im Teilort Warmbronn in der Steigwaldstraße 4, ein weiteres im Ramtel in der Gerlinger Straße gegenüber der Hausnummer 71. Damit wird das Angebot an Carsharing-Fahrzeugen auf öffentlichen Stellplätzen auf insgesamt acht Autos erweitert. Am Leonberger Bahnhof stehen fünf Carsharing-Fahrzeuge zur Ausleihe bereit. In der Künzenstraße in Warmbronn steht ein Auto zur Verfügung.