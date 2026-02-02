Im Weil der Städter Teilort Hausen haben Einbrecher zugeschlagen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten dann die Räume. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Marius Venturini 02.02.2026 - 13:15 Uhr

Noch unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 17.45 und 20.20 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses im Norden des Weil der Städter Teilorts Hausen aufgehebelt. Sie gelangten ins Innere und durchsuchten Räume sowie Mobiliar. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizeibericht auf etwa 600 Euro belaufen.