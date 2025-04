Nach Angriff auf Touristen in Kaschmir: Armee tötet bewaffnete Männer

In Kaschmir ist es unweit der Grenze zu Pakistan zu einem Schusswechsel zwischen der indischen Armee und bewaffneten Kämpfern gekommen. Zuvor waren bei einem Angriff in der Himalaya-Region mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen.

red/AFP 23.04.2025 - 09:36 Uhr

Nach einem Angriff auf eine Gruppe von Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir mit mindestens 26 Toten hat die Armee unweit der Grenze zu Pakistan zwei bewaffnete Kämpfer erschossen. In der Stadt Baramulla in der Himalaya-Region seien bei einem „heftigen Schusswechsel (...) zwei Terroristen eliminiert worden“, erklärte die Armee am Mittwoch. Der Vorfall war demnach nicht direkt mit dem Angriff auf die Touristen verknüpft, es habe sich um einen „Infiltrationsversuch“ der Armee gehandelt.