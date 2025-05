Indigene Kultur: Das geheimnisvolle Volk der Chachapoya in Peru

Die Ruinen liegen in einem unzugänglichen Gebiet an den Hängen der Anden. Archäologen hoffen auf neue Erkenntnisse über das rätselhafte Volk der Chachapoya.

Markus Brauer /dpa 24.05.2025 - 13:26 Uhr

Forscher haben in den Nebelwäldern an der Ostflanke der peruanischen Anden mehr als 100 archäologische Strukturen der indigenen Chachapoya-Kultur entdeckt. Bislang waren in dem Komplex Gran Pajatén im Nationalpark Río Abiseo erst 26 Ruinen bekannt. Die neuen Funde seien ein Meilenstein für das Verständnis der Chachapoya-Kultur, hat die Organisation World Monuments Fund (WMF) jetzt mitgeteilt.