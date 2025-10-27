Immer wieder tauchen Berichte von Völkern auf, die seit Jahrhunderten fernab der übrigen Gesellschaft leben. Jetzt liegt erstmals ein weltweiter Überblick zu diesen Gemeinschaften vor.
27.10.2025 - 12:59 Uhr
Rund um den Globus gibt es mindestens 196 unkontaktierte Völker. Davon leben 188 in Südamerika, wie aus einer Studie von Survival International hervorgeht. Laut Angaben der Organisation handelt es sich um die erste umfassende Bestandsaufnahme von indigenen Gemeinschaften, die Kontakt zu Außenstehenden vermeiden.