Immer wieder tauchen Berichte von Völkern auf, die seit Jahrhunderten fernab der übrigen Gesellschaft leben. Jetzt liegt erstmals ein weltweiter Überblick zu diesen Gemeinschaften vor.

Rund um den Globus gibt es mindestens 196 unkontaktierte Völker. Davon leben 188 in Südamerika, wie aus einer Studie von Survival International hervorgeht. Laut Angaben der Organisation handelt es sich um die erste umfassende Bestandsaufnahme von indigenen Gemeinschaften, die Kontakt zu Außenstehenden vermeiden.

Survival International stellt den Bericht am Montagmittag (27. Oktober) in London im Beisein von Hollywoodstar Richard Gere vor.

Im brasilianischen Urwald am Amazonas sollen Dutzende 200 Stämme leben, die wenig bis gar keinen Kontakt mit der Außenwelt haben. Foto: AP/dpa/Funai

Innerhalb von zehn Jahren ausgelöscht

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass fast die Hälfte dieser Völker oder Gruppen innerhalb von zehn Jahren ausgelöscht werden könnten, wenn Regierungen und Unternehmen nicht handeln. Schon länger werde der Lebensraum der Gemeinschaften etwa durch Holzeinschlag, Bergbau und Viehzucht bedroht. Ein weiterer Treiber sei der Klimawandel.

In den vergangenen Jahren seien aber noch andere Faktoren hinzugekommen, so die Menschenrechtler. Dazu gehörten gewalttätige kriminelle Banden, die mit Drogen handelten, Missionare, die von „millionenschweren evangelikalen Organisationen“ finanziert würden und versuchten, die Indigenen zum Christentum zu bekehren, sowie Influencer in den Sozialen Medien, die über „Erstkontakte“ zu bislang unkontaktierten Völkern Geld verdienen wollten.

2017 wurde bekannt, dass Goldgräber zehn Ureinwohner getötet, ihre Körper verstümmelt und danach in einen Fluss geworfen hatten. Darunter waren nach Angaben von Survival International auch Frauen und Kinder. Foto: AP/dpa/Funai

Das isolierteste Volk der Welt

Rund 95 Prozent der von Survival International erfassten Völker sind im brasilianischen Amazonasbecken ansässig. Zu den bekanntesten gehören die zumindest teilweise isoliert lebenden Yanomami.

Aber auch in anderen Gegenden gibt es noch derartige Gemeinschaften. Ein Beispiel: die Sentinelesen, laut Angaben der Menschenrechtler „das isolierteste Volk der Welt“. Sie bevölkern ein Eiland der zu Indien gehörenden Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren.

Nord-Sentinelesen im Boot bei den zu Indien gehörenden Andamanen. Foto: Imago/Imagebroker

Die Studie beruht auf Beobachtungen und Erkenntnissen von Forschern, die sich teils jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, betont Survival International. Dazu geselle sich die Erfahrung, die man selbst in der fast sechs Jahrzehnte währenden Lobbyarbeit für unkontaktierte Völker gesammelt habe.