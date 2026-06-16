Die indonesische Insel wird von einem starken Erdbeben getroffen. Die Region liegt am Pazifischen Feuerring, wo Beben und Vulkanausbrüche häufiger vorkommen.
Ein starkes Erdbeben hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) ereignete sich das Beben der Stärke von 6,7 in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern am Dienstagvormittag (Ortszeit) nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis. Es sei in mehreren Provinzen in der Region zu spüren gewesen, teilte die indonesische Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik mit.